ГБР проводит обыск в доме Тупицкого, - СМИ

Судебное заседание, на котором было принято решение об обысках, проводилось в закрытом режиме.

По месту жительства Александра Тупицкого, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда Украины был отменен, проходит обыск.

Об этом сообщает ZN.UA, которое также опубликовало соответствующее постановление Печерского суда.

Отмечается, что следователи Государственного бюро расследований пришли по адресу проживания Тупицкого в 6:00 утра.

Обыск проводится в его присутствии, а также его жены, двух малолетних детей и адвоката.

"Согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц", - говорится в постановлении суда.

Содержание доказательств не приводится, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Судебное заседание, на котором было принято решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК Украины.

Напомним, Печерский райсуд Киева отложил на 19 мая рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Тупицкому, поскольку тот опять не явился на заседание 12 мая. Меру пресечения должны избрать по делу по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В декабре прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела по экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и произвел запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг Зуевского энергомеханического завода (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение.