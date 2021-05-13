Кира Рудик призвала наращивать темпы вакцинации

По словам политика, прививок ежедневно делается в 12 раз меньше, чем нужно.

Кира Рудик призвала наращивать темпы вакцинации
Фото: goloszmin.org

«Голос» призывает правительство обеспечить бесперебойную вакцинацию населения. Иначе коллективного иммунитета нам не видать ни в этом, ни в следующем году. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудик.

«Власть должна наращивать, а не сокращать темпы вакцинации. В апреле правительство провалило эту задачу. При установленном плане вакцинации 2,7 млн человек в реальности прививки получили в пять раз меньше - 504 тыс. человек», - заявила Кира Рудик.

Политик подчеркнула, что в мае ситуация на данный момент еще хуже. С начала месяца вакцину получили 130 тыс. человек. При заявленном плане в 5,65 млн, сегодня прививок ежедневно делается в 12 раз меньше, чем нужно.

«Нельзя ехать на машине без горючего - так и с вакцинацией. Вакцинация - это сейчас самое эффективное вложение денег. Каждая вложенная в вакцины гривна не только сохранит человеческие жизни, но и запустит экономику на полную», - заявила депутат.

Лидер «Голоса» отметила, что в процессе бесперебойности вакцинации основную роль играет обеспечение страны вакцинами.

«Вакцины не безграничны. За последние две недели Минздрав написал, что в Украину прибыл еще 1 миллион вакцин. Имеем ли мы понимание, кого и как будут ими прививать? Нет, потому что МЗ молчит, как в рот воды набрал. И вновь у нас будут аукционы невиданной щедрости, когда несколько дней будут вакцинировать всех подряд, а потом выключат рубильник, потому что так кто-то захотел на Грушевского. В плане правительства на май предусмотрено поступление 1,5 миллиона вакцин Синовака и 500 тысяч вакцин АстраЗенеки. Даже если эти вакцины удастся вовремя доставить, этого не достаточно, чтобы до конца года вакцинировать достаточно людей для получения коллективного иммунитета. Лишь в списке приоритетных к вакцинации лиц более 20 миллионов. Ведь чтобы проводить более 60 тысяч вакцинаций в день, нужно иметь не менее 2 миллиона вакцин в месяц», - резюмировала Кира Рудик.

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