Из Харькова самолетом эвакуировали в Киев трех раненых и двух больных военных
По словам медиков, состояние здоровья пациентов - стабильное.
Из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове эвакуировали в Киев троих раненных и двоих больных военных.
Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что в Харькове военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили военных к следующему этапу лечения.
"Да, реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26 "ВИТА" трое раненых и двое больных военнослужащих прибыли на военную площадку аэропорта "Борисполь", а впоследствии специализированным транспортом их доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" в Киеве", - говорится в сообщении.
В настоящее время военные проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.
По словам медиков, состояние здоровья пациентов - стабильное.
Напомним, 4 июля прошлого года из Военно-медицинского клинического центра Северного региона была осуществлена плановая медицинская эвакуация - военно-транспортным самолетом Воздушных сил Вооруженных сил Ан-26 в киевский госпиталь привезли 13 военнослужащих, которые получили огнестрельные ранения на Донбассе. В октябре они были отправлены в Германию на лечение.