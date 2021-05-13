Зеленский отреагировал на эскалацию между Израилем и Палестиной

Президент призвал стороны конфликта немедленно остановить эскалацию.

Зеленский отреагировал на эскалацию между Израилем и Палестиной
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленно остановить военную эскалацию между Израилем и Палестиной.

Сообщение с таким призывом он обнародовал в Twitter.

"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Многие ранены. Много человеческих трагедий. Без печали и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей", - заявил Зеленский.

The sky of #Israel is strewn with missiles. Some cities are on fire. There are victims. Many wounded. Many human tragedies. It is impossible to look at all this without grief and sorrow. It is necessary to stop the escalation immediately for the sake of people's lives.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

Напомним, новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.

В ночь с 9 на 10 мая состоялись митинги палестинцев против марша израильских националистов по случаю Дня Иерусалима. Во время них произошли столкновения с правоохранителями, затем из соображений безопасности для посещения закрыли Храмовую гору - священное место как для мусульман, так и для иудеев.

С понедельника более 850 ракет пересекли территорию Израиля после запуска из Газы, еще 200 упали в прибрежном анклаве, контролируемом палестинским движением ХАМАС. несколько ракет попали в здания и машины в Израиле, вследствие чего погибли пятеро людей.

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