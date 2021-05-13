Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, - Офис генпрокурора

В Офисе генерального прокурора в среду народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В Офисе генпрокурора проведены процессуальные действия с подозреваемым народным депутатом Украины. Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 года в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим, он приобрел статус подозреваемого именно с этой даты", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Также в этот день Медведчук был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого.

"После его прибытия в Офис генерального прокурора, по требованию народного депутата и его защитников, им был предоставлен экземпляр врученного 11 мая сообщения о подозрении для ознакомления, с целью обеспечения права на защиту. Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в Офисе генпрокурора.

Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам Козаку и Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов. Тем временем в доме Медведчука и его офисах прошли обыски. По данным СМИ , охранники нардепа не дали следователям вручить ему подозрение и уверяли, что его нет.

В тот же день глава СБУ Иван Баканов заявил, что нардеп Козак сейчас находится в РоSSии, а Медведчук - в Украине.

Сегодня, 12 травня, Медведчук пришел в Генпрокуратуру.