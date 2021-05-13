Семь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозрения

Их обвиняют в растрате 13,5 млн гривен на закупке средств личной гигиены.

Главное управление Национальной полиции сообщило о подозрении трем нынешним и четырем бывшим сотрудникам Департамента социальной политики КГГА.

Их обвиняют в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, деньги украли в течение 2017-2019 годов на договорах по закупке средств личной гигиены по завышенным вдвое ценам.

Среди подозреваемых - заместитель директора Департамента соцполитики, главный специалист отдела, заведующая сектором и бывший начальник отдела.

Напомним, что 11-12 мая правоохранительные органы устроили целый ряд обысков в структурах КГГА. Следственные действия происходили в "Киевзеленстрое", "Спецжитлофонде", "Киевавтодоре", "Киевгорсвете", Департаменте земельных ресурсов и Департаменте социальной политики. Обыскали также подрядчика строительства Подольского моста.