Семь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозрения

Их обвиняют в растрате 13,5 млн гривен на закупке средств личной гигиены.

Семь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозрения
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Главное управление Национальной полиции сообщило о подозрении трем нынешним и четырем бывшим сотрудникам Департамента социальной политики КГГА.

Их обвиняют в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен (ч. 5 ст. 191 УК Украины), сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, деньги украли в течение 2017-2019 годов на договорах по закупке средств личной гигиены по завышенным вдвое ценам.

Среди подозреваемых - заместитель директора Департамента соцполитики, главный специалист отдела, заведующая сектором и бывший начальник отдела.

Напомним, что 11-12 мая правоохранительные органы устроили целый ряд обысков в структурах КГГА. Следственные действия происходили в "Киевзеленстрое", "Спецжитлофонде", "Киевавтодоре", "Киевгорсвете", Департаменте земельных ресурсов и Департаменте социальной политики. Обыскали также подрядчика строительства Подольского моста.

Об обыске сообщил и приближенный к мэру Киева экс-нардеп Артур Палатный, являющийся главой исполнительного комитета партии "УДАР". 13 мая прокуратура сообщила об обнаружении преступной группы, которая совместно с должностными лицами КГГА занималась "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах. Ее будто бы организовал бывший народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Главу ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривенГлаву ОТГ от "Слуги народа" задержали по подозрению в вымогательстве 2,6 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Налоговая милиция провела обыск в земельном департаменте КГГАНалоговая милиция провела обыск в земельном департаменте КГГА
В зоне ООС оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огняВ зоне ООС оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня
Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и КозакуВенедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку
На постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - БакановНа постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - Баканов
Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Из-за указания Минкульта мероприятия 9 мая в столице - под угрозой, - КГГАИз-за указания Минкульта мероприятия 9 мая в столице - под угрозой, - КГГА
В Афганистане в результате возгорания десятков бензовозов с нефтью погибли по меньшей мере семь человекВ Афганистане в результате возгорания десятков бензовозов с нефтью погибли по меньшей мере семь человек
У города нет полномочий и механизмов запрета мирных акций, - КГГАУ города нет полномочий и механизмов запрета мирных акций, - КГГА
Оккупанты восемь раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе
Дела Майдана: ГБР завершило следствие в отношении трех сотрудников МВДДела Майдана: ГБР завершило следствие в отношении трех сотрудников МВД
Последние новости
Подгружаем последние новости