Медведчук заявил, что ознакомился с подозрением и хотел попасть на прием к Венедиктовой

По словам адвоката, судебное заседание, скорее всего, будет завтра.

Медведчук заявил, что ознакомился с подозрением и хотел попасть на прием к Венедиктовой
Фото: hvylya.net

Глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ознакомился с подозрением, предъявленным ему генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Я ознакомился и принял копию ... Подозрение отправлено по почте в секретариат Верховной Рады и по домашнему адресу ... Ни в одном, ни в другом месте этого подозрения не было", - сказал Медведчук после посещения Офиса генерального прокурора в среду.

Адвокат Богдан Коваль уточнил, что подозрение предъявлено по ст.111 и ст. 438 Уголовного кодекса (госизмена и нарушение обычаев войны). По его словам, судебное заседание по избранию меры пресечения, скорее всего, будет уже в четверг.

Кроме того, издание "Цензор.Нет" сообщило, что Медведчук хотел попасть в кабинет Венедиктовой, но его не пустили, поскольку у генпрокурора - "звонок".

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. На нем видно, как начинался визит депутатов ОПЗЖ к генпрокурору. Медведчука сопровождали депутаты Илья Кива и Вадим Рабинович. Секретарь предложил им пройти к первому заместителю генпрокурора.

Попал ли Медведчук на прием к Венедиктовой, неизвестно.

Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения Козаку и Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов. Тем временем в доме Медведчука и его офисах прошли обыски. По данным СМИ, охранники нардепа не дали следователям вручить ему подозрение и уверяли, что его нет.

В тот же день глава СБУ Иван Баканов заявил, что нардеп Козак сейчас находится в РоSSии, а Медведчук - в Украине.

Сегодня, 12 мая, Медведчук пришел в Генпрокуратуру.

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