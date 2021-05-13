Руководитель исполкома партии "УДАР" Палатный сообщил об обыске в его доме

Сегодня, 12 мая, правоохранители пришли с обысками домой к главе исполнительного комитета партии "УДАР" Артуру Палатному.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Прямо сейчас идет фарс под названием «обыски». Проводят их у меня дома и даже в квартире моей первой жены, с которой мы более 20 лет разведены. Команда пошла с Банковой. Там сидят главные сценаристы этого дешевого кино. Руководят политическим заказом те, кто пытаются манипулировать президентом, шепча ему на ухо", - написал Палатный.

Он считает, что правоохранители "в ручном режиме просто выполняют поставленную задачу". По словам Палатного, четко объяснить основания обыска ему не смогли.

Напомним, Палатный был народным депутатом седьмого (от "УДАРА") и восьмого (от "МЧП") созывов Верховной Рады. Он - почетный президент Киевской городской организации федерации бокса. Возглавил исполком партии "УДАР" в марте этого года.