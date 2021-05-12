Медведчук пришел на допрос в Офис генпрокурора

Глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук пришел на допрос в Офис генерального прокурора.

Об этом сообщает "hromadske".

"Меня вчера не было в Киеве , мы с женой поехали в соседнюю область. Когда мы узнали, что проходят обыски, то вернулись. Конечно, я не собираюсь прятаться от кого-то, я готов защищаться, не чувствую своей вины в чем-то. Все, что делается, - это результат политических репрессий в отношении меня как главы политсовета ОПЗЖ, человека, действия которого не подходят власти", - заявил Медведчук перед допросом.

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попал и Тарас Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Кроме того, арестовали часть трубопровода "Самара - Западное направление", в народе известную как "труба Медведчука". Сам политик причастность к ней отрицал.

После этого, в марте, СБУ вызвала на допрос Медведчука по делу о государственной измене. Следователи провели допрос Медведчука по фактам, фигурирующим в "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ .

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения Козаку и Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов. Тем временем в доме Медведчука и его офисах прошли обыски. По данным СМИ , охранники нардепа не дали следователям вручить ему подозрение и уверяли, что его нет.