Кабмин создал Бюро экономической безопасности

Новый орган заменит налоговую милицию и заберет часть полномочий СБУ.

Кабмин создал Бюро экономической безопасности
Фото: Сергей Нужненко

Кабинет министров на заседании 12 мая создал Бюро экономической безопасности как центральный орган исполнительной власти. Его деятельность будет направляться и координироваться правительством.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем выступлении на заседании Кабмина назвал это решение историческим.

"Создание Бюро экономической безопасности - это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции. Это окончание времен силового давления на бизнес. Это окончательный конец маски-шоу", - заявил Шмыгаль.

Новый центральный орган исполнительной власти будет заниматься противодействием экономическим преступлениям с помощью аналитической работы, а не силовыми полномочиями, как нынешняя налоговая милиция. Но Бюро экономической безопасности получит не только полномочия налоговой милиции, но и функции СБУ по расследованию преступлений в области коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Ожидается, что это даст СБУ возможность сосредоточиться на задачах, связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью.

Напомним, что закон о создании БЭБ был принят в январе 2021 года после многих лет разговоров о необходимости подобного органа.

Финансовую полицию под названием "Служба финансовых расследований" планировали создать еще в 2017 году, но реформу остановил президент Петр Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Рада эту идею не поддержала.

В 2019-м новая власть вернулась к идее создания финансовой полиции и даже приняла в первом чтении закон о создании Бюро финансовых расследований, чтобы через несколько месяцев его отклонить.

После этого было принято решение о создании Бюро экономической безопасности.

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