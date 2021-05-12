В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела

Это может вызвать проблемы с верификацией.

Министерство здравоохранения просит украинцев не фотографировать в приложении "Дія" для самоизоляции собак, детей, технику и прочее вместо себя.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

Он призвал пользователей не играть с приложением. Кучер пояснил, что использование приложения не по назначению может вызвать проблемы с верификацией.

"Мы часто стали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении "Дії" фотографируют... детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела... То есть делают все, что угодно... И, конечно, возникают вопросы, что потом приложение не работает при верификации", - сказал Кучер.

"У нас есть вся информация о нарушителях", - добавил замминистра.

Напомним, в апреле прошлого года Кабинет Министров принял постановление о реализации экспериментального проекта по отображению паспортной информации в мобильном приложении "Дія". Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов. В октябре 2020 года НБУ разрешил открывать банковский счет с "паспортом в смартфоне".

Ранее в Минздраве заявили, что записавшихся в "Дії" на прививку против ковида будут вакцинировать вне очереди в выходные.

В конце апреля этого года в работе "Дії" возникли технические проблемы из-за сбоя у хостинг-провайдера.