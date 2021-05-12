Налоговая милиция провела обыск в земельном департаменте КГГА

Главное управление Государственной фискальной службы в Киеве провело обыск в Департаменте земельных ресурсов КГГА.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Фото: kyiv.gp.gov.ua

На сайте Киевской городской прокуратуры и ГФС сообщается, что обыски проходят в помещениях КГГА, в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора в рамках расследования уголовного производства о нанесении городскому бюджету 19,5 млн гривен ущерба.

По версии следствия, директор фирмы еще в 2013 году приобрел недвижимость, расположенную на коммунальной земле, но пользовался ею бесплатно - не заключая договора аренды земельного участка. За это время он не уплатил 19,5 млн гривен.

Директору фирмы выписали подозрение по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса, но еще не вручили.

В рамках расследования также должны установить, причастны ли к правонарушению должностные лица КГГА. "По результатам следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КГГА, которые не приняли никаких мер по заключению соответствующих договоров аренды с землепользователем", - говорится в сообщении.

Прокуратура проиллюстрировала свой пресс-релиз изображением дома на Крещатике, 32а, где находится департамент земельных ресурсов.

Напомним, что 11 мая обыски прошли в коммунальном предприятии «Киевзеленстрой», а 12 мая - в офисе коммунального предприятия "Спецжитлофонд".