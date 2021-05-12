Адвокаты Порошенко анонсировали иск против Гордона за клевету

Адвокаты пятого Президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко сообщили, что в ближайшее время будет подан первый иск за клевету против Дмитрия Гордона. Как отметил адвокат Илья Новиков во время брифинга в агентстве «Интерфакс-Украина», речь идет о заявлении Дмитрия Гордона 7 мая в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«7 мая этого года в эфире ток-шоу «Свобода слова» известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия. Именно он заявил, и сделал это в форме утверждения, что пятый Президент Украины Порошенко «вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии оставить Мариуполь», - объясняет адвокат.

«У Дмитрия Гордона есть давняя история его комментариев относительно политики пятого Президента. Никто не оспаривает его право не любить Порошенко и говорить об этом. Однако речь идет о злоупотреблениях свободой слова», - говорит Новиков. Адвокат отметил, что клевета, даже если она сопровождается словами «я считаю», «это мое мнение», а дальше идет не мнение, а утверждение, не пользуется иммунитетом.

«Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет подан первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения», - отметил адвокат Новиков.

«У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу. Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать - что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет», - отметил Илья Новиков.

«Так или иначе будет возможность дать объяснение не в формате ток-шоу, который мало к чему обязывает, а в формате формализованной судебной процедуры. К этому давно шло, и очевидно этот момент настал. Мы выбрали такой способ сообщить об этом публично, потому что Гордон является публичным лицом. А вопрос о свободе слова - это важный вопрос. И злоупотребление свободой слова - это его составная часть. И об этом нужно говорить вслух», - отметил Илья Новиков.