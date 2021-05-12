Кличко предложил местным лидерам объединяться на базе «УДАРа»

Он убежден: консолидировать усилия нужно сейчас, а не накануне выборов.

Лидер партии «Удар» Виталий Кличко предложил платформу для местных лидеров, общественного сектора и экспертов для преодоления вызовов, стоящих перед Украиной. Соответствующее видеообращение к лидерам на местах, мэрам, главам ОТГ, местным депутатам и всем гражданам он выложил на своей странице. Он убежден: консолидировать усилия нужно сейчас, а не накануне выборов.

«Многие из нас привыкли к тому, что перед каждыми выборами нас призывают объединяться и спасать страну. Но объединяться надо не когда выборы, а когда тяжело людям. Когда тяжело стране. Коронавирус, армия агрессора, коррупция и непрофессионализм чиновников не ждут выборов - они убивают, разрушают и делают украинцев беднее каждый день», - заявил Кличко.

Он призвал к консолидации усилий всех неравнодушных людей.

«Я предлагаю, чтобы партия «Удар» стала платформой для объединения всех профессиональных и патриотичных украинцев - лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей. Вместе мы сможем больше», - подчеркнул Кличко.

Кличко также отдельно обратился к местным лидерам, ведь они лучше понимают проблемы людей.

«Вы лучше всех чувствуете проблемы людей на местах и самостоятельно решаете их. Вы знаете, как наводить порядок и создавать изменения. На вас держится государство. Время консолидировать наши усилия на национальном уровне. Мы должны совместно защищать интересы граждан, предлагать более эффективные решения, помогать власти услышать людей и решать их проблемы. Не во время выборов, а сейчас. Не когда выгодно кому-то, а когда надо стране», - подытожил лидер партии «Удар».