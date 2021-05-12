Полиция открыла 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики 9 мая

Только за 9 мая правоохранители составили 22 админпротокола и открыли 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД .

Он поблагодарил полицейских, в частности, Одессы, Закарпатья, Львовской, Запорожской, Луганской областей, которые "вовремя среагировали и прекрасно сработали. Не дали «разгуляться» нарушителям и возбудить ситуацию".

"Личный состав действовал очень четко, не позволил ситуации выйти из-под контроля, и этих людей, которые пытались создать провокацию, эту "картинку" для наших врагов, потушили. Вообще только 9 мая мы составили 22 админпротокола и открыли 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов", - отметил Игорь Клименко.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что подразделения МВД справились с поставленными задачами.

"Что касается 7-й годовщины трагических событий в Одессе, то публичную безопасность гарантировали 2,5 тысячи правоохранителей. Кроме того, привлекались 600 полицейских и 500 гвардейцев из других регионов", - отметил он.

Яровой также сообщил, что в День памяти и примирения состоялись 435 мероприятий, в которых приняли участие более 14 тыс. человек. В День победы над нацизмом во Второй мировой войне состоялись 729 мероприятий, в которых участие приняли 62,2 тыс. человек, безопасность обеспечивали более 12,5 тыс. правоохранителей.