Купленная Украиной вакцина Sinovac оказалась эффективной в реальных условиях

Защита от инфицирования превышает 90%.

Купленная Украиной вакцина Sinovac оказалась эффективной в реальных условиях
Фото: qha.com.ua

Китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac, эффективность которой вызывала сомнения из-за различных данных во время клинических исследований, в реальных условиях показывает себя очень хорошо.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные из Индонезии.

Местное министерство здравоохранения в течение 28 дней отслеживало состояние здоровья 25 тысяч медицинских работников, получивших прививки вакциной Coronavac в начале года. Выяснилось, что вакцина на 100% защищает от смерти, на 96% - от госпитализации и 94% - от инфицирования.

"Мы наблюдаем очень, очень резкое падение [госпитализаций и смертей среди медицинских работников]", - заявил министр здравоохранения Буде Гунади Садикин.

Агентство подчеркивает, что не знает штамм коронавируса, против которого вакцина Sinovac оказалась эффективной.

Глава совета директоров и гендиректор фармакологической компании Sinovac Biotech Инь Вэйдун в комментарии Bloomberg подтвердил, что использование китайской вакцины в реальных условиях свидетельствуют о ее эффективности.

Он сказал, что защита вакцины зависит от штамма коронавируса, но пока она справляется с новыми мутациями.

Напомним, что Украина приобрела 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac.

Кроме того, Украина законтрактовала и до конца 2021 года должна получить 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield, 10 млн NovaVax, а также 8 млн доз вакцин через глобальную инициативу Covax.

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