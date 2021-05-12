ВАКС приговорил к пяти годам бизнесмена из Молдовы

Он пытался за 75 тысяч долларов снять арест с судна Sky Moon.

Высший антикоррупционный суд 12 мая вынес приговор гражданину Молдовы Сергею Неруху, которого задержали в декабре 2016 года за попытку подкупить военного прокурора.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Нерух - основатель компании NTA Invest Group S. R. O. Он пытался "в личных интересах и интересах компании-нерезидента" добиться снятия ареста с судна Sky Moon и груза - 3 тыс. тонн соды производства Крымского содового завода.

Для этого он предложил 75 тысяч долларов тогдашнему военному прокурору Южного региона.

Антикоррупционный суд признал бизнесмена виновным по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса и приговорил его к 5 годам лишения свободы со специальной конфискацией 75 тысяч долларов.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Напомним, что судно Sky Moon было арестовано за незаконное посещение Крыма. В 2017 году решением суда его конфисковали в пользу государства, а потом решили передать Военно-морским силам Украины.