Студент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговор

Парень за 1000 грн согласился осквернить памятник.

Студент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговор
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Один из студентов, который в начале года облил красной краской памятник Степану Бандере во Львове, получил четыре года тюрьмы. Однако суд освободил его от наказания с испытательным сроком, сообщает ZAXID.NET.

В процессе следствия выяснилось, что студентам заплатили по 1000 грн за то, чтобы они облили памятник краской. Полиция уже нашла заказчика преступления, и против него ведется отдельное расследование. Известно, что он заказал осквернение памятника Бандере из-за собственной идеологической неприязни. Имущественный ущерб от действий вандалов оценили в 7100 грн.

29 апреля Галицкий районный суд рассмотрел дело в отношении одного из двух студентов - Владимира Тищука. Парень признал свою вину и подписал соглашение с прокурором о признании виновности. Согласно этому договору, Владимиру Тищуку назначили четыре года лишения свободы, но освободили его от этого наказания с испытательным сроком два года. Это означает, что студент будет находиться на свободе, но в течение двух лет должен периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, учебы и работы.

Как сообщалось, в ночь на 5 февраля 2021 года двое юношей облили красной краской памятник Степану Бандере во Львове. 11 февраля полицейские задержали вандалов - студентов в возрасте 19 и 24 года из Хмельницкой области, которые учатся во Львове.

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