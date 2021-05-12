Тупицкий вновь не пришел на избрание меры пресечения

Адвокаты говорят, что он лечится.

Тупицкий вновь не пришел на избрание меры пресечения
Фото: Макс Требухов

Печерский районный суд Киева отложил на 19 мая рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, так как тот вновь не явился на заседание.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Адвокаты Тупицкого заявили, что он якобы продолжает находиться на лечении, и ходатайствовали о переносе дела.

Представители обвинения в свою очередь отметили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что состояние здоровья не позволяет подозреваемому явиться на заседание, документов о необходимости экстренной медицинской помощи нет, и Тупицкий использует медицинские документы, умышленно затягивая рассмотрение ходатайства. В связи с этим прокуроры вновь ходатайствовали перед судом о применении привода в судебное заседание.

Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство защиты и отложил слушания.

Напомним, что меру пресечения Тупицкому должны избрать по делу по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

21 декабря "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение.

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