Тупицкий вновь не пришел на избрание меры пресечения

Печерский районный суд Киева отложил на 19 мая рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, так как тот вновь не явился на заседание.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Адвокаты Тупицкого заявили, что он якобы продолжает находиться на лечении, и ходатайствовали о переносе дела.

Представители обвинения в свою очередь отметили, что адвокаты не предоставили доказательств того, что состояние здоровья не позволяет подозреваемому явиться на заседание, документов о необходимости экстренной медицинской помощи нет, и Тупицкий использует медицинские документы, умышленно затягивая рассмотрение ходатайства. В связи с этим прокуроры вновь ходатайствовали перед судом о применении привода в судебное заседание.

Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство защиты и отложил слушания.

Напомним, что меру пресечения Тупицкому должны избрать по делу по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

21 декабря "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение.