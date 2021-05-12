Великобритания запускает "паспорт вакцинации" с 17 мая

С 17 мая Великобритания отменяет запрет на поездки за границу без уважительной причины. С этого же дня приложение NHS (Национальной системы здравоохранения) заработает как "паспорт вакцинированного" - но только у тех, кто сделал обе прививки, передает ВВС.

Эта программа работает уже некоторое время, и прививки, в том числе от ковида, в нем тоже отражаются. Но их туда должен вносить по запросу пациента его терапевт. Теперь, как пояснило правительство Великобритании, прививки от ковида будут отображаться в приложении автоматически, без участия терапевта.

Правда, как указано в пресс-релизе правительства, паспорта вакцинации пока мало где признаны в мире, и британцам, которые едут за границу, в основном все-таки придется выполнять различные требования вроде теста перед прибытием и после него, а также самоизоляции после приезда.