Великобритания запускает "паспорт вакцинации" с 17 мая

"Паспортом вакцинированного" будет служить приложение Национальной системы здравоохранения.

Великобритания запускает "паспорт вакцинации" с 17 мая
Фото: PA Media

С 17 мая Великобритания отменяет запрет на поездки за границу без уважительной причины. С этого же дня приложение NHS (Национальной системы здравоохранения) заработает как "паспорт вакцинированного" - но только у тех, кто сделал обе прививки, передает ВВС.

Эта программа работает уже некоторое время, и прививки, в том числе от ковида, в нем тоже отражаются. Но их туда должен вносить по запросу пациента его терапевт. Теперь, как пояснило правительство Великобритании, прививки от ковида будут отображаться в приложении автоматически, без участия терапевта.

Правда, как указано в пресс-релизе правительства, паспорта вакцинации пока мало где признаны в мире, и британцам, которые едут за границу, в основном все-таки придется выполнять различные требования вроде теста перед прибытием и после него, а также самоизоляции после приезда.

Как сообщалось, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала поездки в ЕС по "ковид-сертификатам" с июня.

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