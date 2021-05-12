Секретарь СНБО назвал основной признак олигарха

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что основной признак олигарха - это влияние на власть.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя собственное заявление о том, что в Украине есть 13 человек, которых можно назвать олигархами.

"По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - влияние на власть", - заявил Данилов.

Он указал, что олигархи тормозят развитие страны и являются одной из основных угроз национальной безопасности.

"Олигархическая система... начала формироваться фактически сразу после обретения Украиной независимости при полном бездействии власти. С годами олигархическая система, которая все больше укреплялась и заплывала финансовым коррупционным жирком, становилась все увереннее в себе и все наглее вмешивалась в украинскую политику. В результате страна на долгие годы оказалась надежно запертой в плотном олигархическом треугольнике - олигархическая экономика, которая порождала монополии, что приводило к коррупции. Сращивание олигархического бизнеса с чиновниками и силовиками дало олигархам рычаги влияния для устранения конкурентов внеэкономическими методами, что тормозило развитие страны", - пояснил Данилов.

По его словам, олигархические группы через "правильные" кадры, инкорпорированные во власть, фактически приватизировали целые сектора отечественной экономики (газовый, химический, энергетический, нефтеперерабатывающий), и стали причиной глубокой коррупции.

"Поэтому вопрос стоит принципиально - государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать «пятую колонну» как ближайшие задачи, стоящие перед нами", - заявил Данилов.

Напомним, что 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. По предварительной информации, определенные олигархами лица будут нести юридическую ответственность, которая будет стимулировать их выйти из этого статуса.