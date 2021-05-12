?Минздрав: на запуск производства вакцины от ковида в случае отмены патентов нужно шесть дней

Министерство здравоохранения заявило, что украинские фармацевтические компании способны за шесть дней наладить производство вакцины от ковида в случае отмены патентов.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный санитарный врач, заместитель министра Виктор Ляшко.

"Лично я с оптимизмом отношусь к информации, которая звучит от мировых ассоциаций, об отмене патентов на вакцины, которые используются против ковида. Это позволит быстро получать технологии и производить вакцину в любой стране мира, где есть фармацевтические производства. У нас такие фармацевтические производства есть. Фармбизнес говорит о готовности через шесть дней с момента трансфера технологии выпустить препарат, который можно колоть украинцам", - сказал Ляшко.

По его словам, власть уже провела переговоры с некоторыми посольствами и ждет решения о возможности трансфера технологий.

Напомним, что в 2020 году Южная Африка и Индия инициировали на уровне ВТО временный отказ от соблюдения прав интеллектуальной собственности на вакцины от ковида.

В начале мая о поддержке такого шага заявили США .

Всего отказ от патентов на вакцины поддержали более ста стран мира (в том числе и Украина) и Всемирная организация здравоохранения, но решение ВТО принимаются консенсусом, то есть "за" должны быть все 164 страны-члена.