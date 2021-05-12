Украина заявила протест в связи с приездом руководителей "Единой РоSSии" в Донецк

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с приездом представителей правящей роSSийской партии "Единая РоSSия" в Донецк.

"Рассматриваем приезд роSSийских депутатов как элемент роSSийской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ . Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки «Единой РоSSии» среди роSSийского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины", - говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.

Он подчеркнул, что участие граждан Украины с роSSийскими паспортами в выборах Госдумы поставит под сомнение их легитимность.

"Такие действия роSSийской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование роSSийско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами РоSSии в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата", - говорится в заявлении.

Напомним, что 10 мая секретарь генерального совета "ЕР" Андрей Турчак, депутат Государственной думы Дмитрий Саблин и сенатор Александр Карелин приезжали в Донецк, якобы чтобы передать оккупационной власти автомобили скорой помощи и медикаменты для постковидной реабилитации.