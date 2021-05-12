В Раду проходят четыре партии, лидирует "Слуга народа", - "Рейтинг"

В тройке лидеров - "ЕС" и ОПЗЖ.

Лидером электоральных симпатий украинцев остается партия "Слуга народа". За нее готовы отдать голоса 22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 14,4% опрошенных, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,7% респондентов.

На четвертом месте партия "Батькивщина" с 12,2% голосов.

Рейтинг других партий значительно ниже. Так, Радикальную партию поддерживают 3,7% опрошенных, партию Шария - 3,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партию "Сила и честь" - 3, 2%, партию "За будущее" - 3,0%.

Рейтинг других политических сил ниже 3%.

Исследование проводилось 23-27 апреля. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.