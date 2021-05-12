Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"

Решение будет письменным, судебное заседание проводить не будут.

Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"

Апелляционный суд Амстердама по делу о принадлежности коллекции «скифского золота» должен вынести решение 14 сентября 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Укринформ.

Суд отметил, что во время судебного заседания в апреле была случайно объявлена не та дата. Таким образом, решение суда должно быть объявлено 14 сентября 2021 года, а не 31 августа 2021 года. Также известно, что решение будет письменным, судебное заседание проводить не будут. Решение будет опубликовано на официальном сайте суда на нидерландском и английском языках.

Как сообщалось, в Апелляционном суде Амстердама 22 апреля возобновили слушания по сути по делу о принадлежности коллекции «скифского золота». Производство ранее было приостановлено до решения вопроса об отводе судьи. На судебном заседании от имени Украины выступили заместитель министра иностранных дел Евгений Енин и заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, а также нидерландские адвокаты, представляющие Украину в деле.

Напомним, в Амстердамском археологическом музее Аллард Пирсон в 2014 году проходила выставка "Крым - золотой остров в Черном море", она завершилась после оккупации Крыма РоSSийской Федерацией. В коллекцию входили 565 экспонатов, значительная часть которых была предоставлена крымскими музеями. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины, и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с нидерландской выставки. Руководство захваченных крымских музеев настаивает на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией, должны вернуться в музеи, откуда были взяты.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть экспонаты крымских музеев Украине. В связи с этим в августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.

В апелляционном производстве Украина требовала отвода судьи, подозревая его в предвзятости ввиду связи с адвокатами крымских музеев. В ноябре 2019 года Апелляционный суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи, заявив, что для этого нет оснований. Но 28 октября 2020 года после предоставления украинской стороной дополнительных материалов, указывающих на предвзятость судьи и его связь с РоSSийской Федерацией, суд удовлетворил ходатайство Украины относительно отвода судьи.

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