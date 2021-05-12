Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"

Апелляционный суд Амстердама по делу о принадлежности коллекции «скифского золота» должен вынести решение 14 сентября 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает Укринформ.

Суд отметил, что во время судебного заседания в апреле была случайно объявлена не та дата. Таким образом, решение суда должно быть объявлено 14 сентября 2021 года, а не 31 августа 2021 года. Также известно, что решение будет письменным, судебное заседание проводить не будут. Решение будет опубликовано на официальном сайте суда на нидерландском и английском языках.

Как сообщалось, в Апелляционном суде Амстердама 22 апреля возобновили слушания по сути по делу о принадлежности коллекции «скифского золота». Производство ранее было приостановлено до решения вопроса об отводе судьи. На судебном заседании от имени Украины выступили заместитель министра иностранных дел Евгений Енин и заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, а также нидерландские адвокаты, представляющие Украину в деле.

Напомним, в Амстердамском археологическом музее Аллард Пирсон в 2014 году проходила выставка "Крым - золотой остров в Черном море", она завершилась после оккупации Крыма РоSSийской Федерацией. В коллекцию входили 565 экспонатов, значительная часть которых была предоставлена крымскими музеями. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины, и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с нидерландской выставки. Руководство захваченных крымских музеев настаивает на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией , должны вернуться в музеи, откуда были взяты.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть экспонаты крымских музеев Украине. В связи с этим в августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.

В апелляционном производстве Украина требовала отвода судьи, подозревая его в предвзятости ввиду связи с адвокатами крымских музеев. В ноябре 2019 года Апелляционный суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи, заявив, что для этого нет оснований. Но 28 октября 2020 года после предоставления украинской стороной дополнительных материалов, указывающих на предвзятость судьи и его связь с РоSSийской Федерацией, суд удовлетворил ходатайство Украины относительно отвода судьи.