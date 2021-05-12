Зеленский назначил нового руководителя Деснянского района Киева
Должность получил бывший кандидат в мэры Броваров от "Слуги народа".
Президент Владимир Зеленский назначил главой Деснянского районной в городе Киеве государственной администрации Дмитрия Ратникова.
Об этом говорится в распоряжении №482/2021-рп на сайте президента.
Он заменил Давида Шатиришвили, который умер летом 2020 года через месяц после назначения.
В последние месяцы Деснянскую РГА возглавляла в статусе и.о. Ирина Алексеенко.
34-летний Дмитрий Ратников на местных выборах в 2020 году баллотировался в мэры Броваров от партии "Слуга народа". Занял третье место с результатом 9,89% голосов.
Перед тем работал в структуре Министерства иностранных дел на должностях посла по особым поручениям, советника-посланника посольства Украины в РоSSийской Федерации, полномочного представителя Украины в комиссии при Экономическом совете СНГ.