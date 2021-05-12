В зоне ООС оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня

Боевых потерь в рядах ВСУ нет.

В зоне ООС оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня
Фото: Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки, 11 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, вблизи Новгородского оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое - из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от поселков Новоселовка и Пивденне противник применил в направлении позиций украинских защитников станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде Водяного враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а около поселка Лебединский - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Пивденне роSSийские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 12 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, 10 мая оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки не было.

9 мая вражеские войска один раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты стреляли около Авдеевки из стрелкового оружия.

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