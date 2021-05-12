Медведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизмене

Он обещает участвовать в законных следственных действиях.

Медведчук отреагировал на обыски и подозрение в госизмене
Фото: hvylya.net

Глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук уверяет, что находится в Украине и не собирается скрываться от следствия.

Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, которые доверили мне высокое звание народного депутата Украины", - говорится в заявлении.

Медведчук утверждает, что в результате обысков, проведенных в его доме, правоохранители "ничего противозаконного не обнаружили". Настоящей целью проведения следственных действий, по его мнению, было вручение ему подозрения в государственной измене.

Проведенные следственные действия Медведчук назвал "политической расправой" за свою "принципиальную политическую позицию".

Напомним, сегодня генпрокурор подписала подозрения Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов. Тем временем в доме Медведчука и его офисах проходят обыски. По данным СМИ, охранники нардепа не дают следователям вручить ему подозрение и уверяют, что его дома нет.

Медведчук и Козак, кроме государственной измены, подозреваются в покушении на хищение природных ресурсов. В частности, аффилированная с ними компания перерегистрировалась после оккупации Крыма как роSSийская, чтобы платить в РоSSии налоги. Эта компания, в свою очередь, имела разрешение на добычу полезных ископаемых с газового месторождения "Глубокая".

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