В Госдепе обещают приложить усилия для сдерживания милитаризации РоSSии

Соединенные Штаты обеспокоены активным наращиванием сил РФ в Черноморском регионе и будут прилагать усилия для сдерживания роSSийской милитаризации в дальнейшем.

Об этом заявил во вторник на конференции "Украина в Вашингтоне" и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, передает “Укринформ”.

"Мы считаем это четкой угрозой для региональной и международной безопасности, и мы будем тесно работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшее наращивание (роSSийских сил - ред.)", - заявил представитель Госдепа.

В этой связи он подчеркнул, что международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность в связи со скоплением роSSийских войск вокруг Украины до уровня, которого не было с 2014 года.

Рикер отметил, что во время визита на прошлой неделе в Киев госсекретарь Блинкен пообещал продолжать двустороннее взаимодействие США и Украины относительно усиления украинских ВМС в Черном море. В этой связи он напомнил, что в конце мая США передадут Украине еще два катера типа Island - в дополнение к двум, которые Украина уже получила в 2019 году.

"Соединенные Штаты никогда не будут колебаться в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и это включает территориальные воды", - подчеркнул Рикер.

Он также заявил, что США однозначно "поддерживают евроатлантический выбор Украины".

В этой связи представитель Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут оказывать Украине военную поддержку, проводить обучение, а также взаимодействовать с Украиной для продвижения реформ.

Напомним, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.