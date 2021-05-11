В Госдепе обещают приложить усилия для сдерживания милитаризации РоSSии

По словам представителя Госдепа, США однозначно "поддерживают евроатлантический выбор Украины".

В Госдепе обещают приложить усилия для сдерживания милитаризации РоSSии
Фото: Council on Foreign Relations

Соединенные Штаты обеспокоены активным наращиванием сил РФ в Черноморском регионе и будут прилагать усилия для сдерживания роSSийской милитаризации в дальнейшем.

Об этом заявил во вторник на конференции "Украина в Вашингтоне" и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, передает “Укринформ”.

"Мы считаем это четкой угрозой для региональной и международной безопасности, и мы будем тесно работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшее наращивание (роSSийских сил - ред.)", - заявил представитель Госдепа.

В этой связи он подчеркнул, что международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность в связи со скоплением роSSийских войск вокруг Украины до уровня, которого не было с 2014 года.

Рикер отметил, что во время визита на прошлой неделе в Киев госсекретарь Блинкен пообещал продолжать двустороннее взаимодействие США и Украины относительно усиления украинских ВМС в Черном море. В этой связи он напомнил, что в конце мая США передадут Украине еще два катера типа Island - в дополнение к двум, которые Украина уже получила в 2019 году.

"Соединенные Штаты никогда не будут колебаться в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и это включает территориальные воды", - подчеркнул Рикер.

Он также заявил, что США однозначно "поддерживают евроатлантический выбор Украины".

В этой связи представитель Госдепа подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут оказывать Украине военную поддержку, проводить обучение, а также взаимодействовать с Украиной для продвижения реформ.

Напомним, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Подозреваемый в госизмене нардеп Козак находится в РоSSии, Медведчук в Украине, - БакановПодозреваемый в госизмене нардеп Козак находится в РоSSии, Медведчук в Украине, - Баканов
Кулеба спрогнозировал РоSSии роль "меньшего партнера" в противостоянии США и КитаяКулеба спрогнозировал РоSSии роль "меньшего партнера" в противостоянии США и Китая
МКИП рассматривает варианты блокировки сигнала из РоSSии и с оккупированных территорийМКИП рассматривает варианты блокировки сигнала из РоSSии и с оккупированных территорий
Нидерланды подают против РоSSии иск в ЕСПЧ за сбитый самолет рейса MH17Нидерланды подают против РоSSии иск в ЕСПЧ за сбитый самолет рейса MH17
В РоSSии нашли живым пропавшего руководителя больницы, где находился Навальный после отравленияВ РоSSии нашли живым пропавшего руководителя больницы, где находился Навальный после отравления
В РоSSии исчез бывший руководитель больницы, в которой находился Навальный после отравленияВ РоSSии исчез бывший руководитель больницы, в которой находился Навальный после отравления
Блинкен не захотел говорить о возможности отключения РоSSии от системы SWIFT в случае новой агрессииБлинкен не захотел говорить о возможности отключения РоSSии от системы SWIFT в случае новой агрессии
Представитель РоSSии в ООН возмутился реакцией стран-членов на "свидетелей событий в Одессе"Представитель РоSSии в ООН возмутился реакцией стран-членов на "свидетелей событий в Одессе"
Вместе с партнерами мы работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии РоSSии, - БлинкенВместе с партнерами мы работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии РоSSии, - Блинкен
Порошенко призвал власти отреагировать на санкции РоSSии против официальных лиц ЕвросоюзаПорошенко призвал власти отреагировать на санкции РоSSии против официальных лиц Евросоюза
Последние новости
Подгружаем последние новости