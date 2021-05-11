Зеленский подписал закон об упрощении заочного осуждения

Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 27 апреля.

Зеленский подписал закон об упрощении заочного осуждения
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру заочного осуждения. Прежде всего он будет касаться подозреваемых в преступлениях против участников Революции Достоинства лиц, бежавших из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования" №1422-ІХ Верховная Рада приняла 27 апреля. Документ поддержали 258 нардепов.

"Этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно украинскому законодательству, чтобы начать по беглецу специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, его должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск определенных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды со своей стороны связывают объявления в международный розыск с моментом выставления Интерполом «красной карточки» и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании.

Подписанный закон расширяет основания для осуществления специального досудебного расследования. Кроме объявления подозреваемого в международный розыск таким основанием теперь может стать безосновательное уклонение подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, а также его пребывания на территории государства-агрессора или на временно оккупированных территориях Украины.

Следственный судья получает возможность заочно арестовать такого подозреваемого.

Документ также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии (in absentia). Исключением является несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории агрессора или объявленные в международный розыск.

Также закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса Генерального прокурора сведений о подозреваемых, в отношении которых начато специальное досудебное расследование, не позднее 24 часов после получения соответствующего постановления суда.

Если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, в первом чтении этот документ поддержали 17 февраля этого года.

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