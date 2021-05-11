Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации с правами человека в Крыму, - МИД

Документ осуждает роSSийскую оккупацию Крыма и констатирует существенное нарушение государством-оккупантом прав человека в Крыму.

Комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации с правами человека в Крыму, - МИД
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Комитет министров Совета Европы 11 мая 2021 года одобрил инициированное Украиной решение "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Документ осуждает роSSийскую оккупацию Крыма и констатирует существенное нарушение государством-оккупантом прав человека в Крыму.

"МИД Украины приветствует принятие Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2021 года инициированного Украиной решения ... Комитет министров Совета Европы в очередной раз подтвердил неизменность позиции относительно поддержки независимости и суверенитета нашего государства и призвал РоSSийскую Федерацию восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Принятие указанного решения подтвердил, что вопрос Крыма и в дальнейшем будет находиться в центре повышенного внимания Комитета министров - главного руководящего органа этой организации", - говорится в сообщении.

Как отмечает МИД Украины, в решении КМ СЕ содержится призыв к РФ освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, а также снять незаконный запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

В документе также содержится призыв к Комиссару Совета Европы по правам человека осуществлять на постоянной основе мониторинг ситуации на полуострове. Решением предусмотрено также представление Генеральным секретарем Совета Европы на рассмотрение Комитета министров, по меньшей мере раз в год, докладов о ситуации на оккупированном полуострове.

"Принятый документ ужесточает политику международного сообщества относительно непризнания попытки аннексии Крыма и будет способствовать, в частности, реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы, а в перспективе - деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина попросила западных союзников подготовить новые санкции против РоSSии в случае новой агрессии. В частности, наказанием за нападение могло бы стать отключение РФ от системы международных межбанковских платежей SWIFT.

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