США будут способствовать успеху "Крымской платформы", - Госдеп

Первый саммит запланирован на август - к 30-летию Независимости Украины.

США будут способствовать успеху "Крымской платформы", - Госдеп
Фото: 24smi.org

Соединенные Штаты в полной мере поддерживают инициативу Украины "Крымская платформа" и будут прилагать усилия вместе с партнерами, чтобы она имела успех и привлекла международное внимание к последствиям оккупации РФ украинского полуострова.

Об этом во время конференции "Украина в Вашингтоне" заявил и.о. помощника госсекретаря США Филип Рикер, сообщает Укринформ.

"Мы с удовольствием ждем, чтобы поддержать запуск Украиной инициативы "Крымская платформа", - отметил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Он напомнил, что это произойдет в августе и будет приурочено к 30-й годовщине Независимости Украины.

"И это будет действительно замечательной возможностью привлечь международное внимание к стратегическим последствиям роSSийской оккупации и милитаризации Крыма, в том числе масштабных последствий для безопасности в Черном море", - подчеркнул американский дипломат.

В этой связи Рикер отметил, что Соединенные Штаты будут прилагать усилия как на месте через Посольство США в Киеве, так и через союзников и партнеров, чтобы "инициатива" Крымская платформа "имела успех".

Напомним, что, по замыслу украинских властей "Крымская платформа" должна стать площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа. Свое участие в нем подтвердили, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Польши Анджей Дуда и президент Латвии Эгилс Левитс.

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