США передадут Украине еще два патрульных катера класса Island

Два таких катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

США передадут Украине еще два патрульных катера класса Island
Фото: armyinform

Соединенные Штаты планируют в конце месяца передать Украине еще два патрульных катера типа Island.

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает Укринформ.

"Мы продолжим работать с Украиной в двустороннем формате, чтобы укрепить, например, ее военно-морской потенциал в Черном море. И мы с нетерпением ждем возможности передать Украине два патрульных катера класса Island, насколько я понимаю, позже в этом месяце. В дополнение к двум, которые мы предоставили в ноябре 2019 года... ", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Рикер также заверил, что США разделяют серьезную обеспокоенность Украины и международного сообщества по активному наращиванию сил РФ в Черноморском регионе и будут прилагать усилия для сдерживания роSSийской милитаризации дальнейшем.

"Соединенные Штаты никогда не будут колебаться в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и это включает территориальные воды", - подчеркнул Рикер.

Напомним, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

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