В оккупированном Крыму во время незаконного обыска убили человека
При неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана.
РоSSийские силовики 11 мая устроили ряд незаконных обысков в оккупированном Крыму. При неизвестных обстоятельствах там убили уроженца Узбекистана.
Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя.
"Стало известно, что во время одного из сегодняшних обысков, незаконно проведенного представителями «правоохранительных органов» государства-оккупанта в с. Дубки, Симферопольского района АР Крым, при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана", - говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура автономии принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия и его дальнейшей правовой квалификации.
Сегодня утром "Крымская солидарность" заявила о ряде обысков в оккупированном Крыму, в частности у Аюба Рахимова, Сейдамета Гафарова, а также о задержании Сахибы Бурхановой.
Прокуратура АРК начала уголовные производства по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы).