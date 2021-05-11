В оккупированном Крыму во время незаконного обыска убили человека

При неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана.

РоSSийские силовики 11 мая устроили ряд незаконных обысков в оккупированном Крыму. При неизвестных обстоятельствах там убили уроженца Узбекистана.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и города Севастополя.

"Стало известно, что во время одного из сегодняшних обысков, незаконно проведенного представителями «правоохранительных органов» государства-оккупанта в с. Дубки, Симферопольского района АР Крым, при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуратура автономии принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия и его дальнейшей правовой квалификации.

Сегодня утром "Крымская солидарность" заявила о ряде обысков в оккупированном Крыму, в частности у Аюба Рахимова, Сейдамета Гафарова, а также о задержании Сахибы Бурхановой.

Прокуратура АРК начала уголовные производства по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы).