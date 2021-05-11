Медведчук "слил" Козаку в РоSSию секретные данные о подразделении ВСУ, его составе и подготовке

По мнению СБУ, Козак и сейчас находится в РоSSии.

Медведчук "слил" Козаку в РоSSию секретные данные о подразделении ВСУ, его составе и подготовке
Фото: hvylya.net

В августе 2020 года нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук направил своему коллеге Тарасу Козаку в РоSSию секретные данные о расположении тайного подразделения ВСУ, его личном составе и боевой подготовке.

"Такой себе подарок для спецслужб РоSSии", - заявил на брифинге глава СБУ Иван Баканов.

Кроме того, Медведчук и Козак готовили проект "Луч". Это план формирования сети агентов влияния из РоSSии для подрывной деятельности в Украине.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Организация должна была под видом опеки над украинцами в РоSSии создать инфраструктуры влияния через трудовых мигрантов. Козак непосредственно общался с представителями РоSSии на этот счет.

Напомним, сегодня генпрокурор подписала подозрения Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов. Тем временем в доме Медведчука и его офисах проходят обыски. По данным СМИ, охранники нардепа не дают следователям вручить ему подозрение и уверяют, что его дома нет.

Медведчук и Козак, кроме государственной измены, подозреваются в покушении на хищение природных ресурсов. В частности, аффилированная с ними компания перерегистрировалась после оккупации Крыма как роSSийская, чтобы платить в РоSSии налоги. Эта компания, в свою очередь, имела разрешение на добычу полезных ископаемых с газового месторождения "Глубокая".

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