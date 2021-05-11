Подозреваемый в госизмене нардеп Козак находится в РоSSии, Медведчук в Украине, - Баканов

Подозреваемый в государственной измене народный депутат ОПЗЖ Тарас Козак сейчас находится в РоSSии или уехал из нее в третью страну на отдых. В Украину он, по данным следствия, пока возвращаться не собирается, сообщил на брифинге глава СБУ Иван Баканов.

Его коллега по партии и статьям подозрения Виктор Медведчук сейчас должен быть в Украине, однако его местонахождение устанавливается. Лично подозрение Медведчуку не вручили, потому что найти его пока не могут. Подозрение направлено в Верховную Раду как по месту работы и в последнее известное место жительства.

Иван Баканов отметил, что разглашены не все эпизоды расследования против Козака и Медведчука. Пока рассказали о покушении на расхищение украинских природных ресурсов в Крыму, содействие созданию роSSийской агентурной сети и передачу спецслужбе РФ секретной информації о тайном подразделении ВСУ.

"Придет время, будет собрано достаточно доказательств, чтобы проинформировать общество о ходе дела о финансировании терроризма, это расследование продолжается", - сообщил Баканов.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны включила Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Кроме того, арестовали часть трубопровода "Самара - Западное направление", в народе известную как "трубу Медведчука". Сам политик причастность к ней опровергал.