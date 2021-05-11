РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов

Боевых потерь в рядах украинских военных нет.

РоSSийско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано пять нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций украинских защитников станковые противотанковые гранатометы.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Южное роSSийские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отмечается, в ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Так продолжаются случаи препятствования работе патрулей СММ ОБСЕ . 9 мая в пункте пропуска вблизи населенного пункта Изварино вооруженные наемники приказали патрулю Миссии покинуть этот район.

Осуществляя мониторинг с помощью БПЛА, Миссия ОБСЕ зафиксировала случаи глушения сигнала GPS в районах 18 населенных пунктов.

Как сообщали, 10 мая оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.