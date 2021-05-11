РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов

Боевых потерь в рядах украинских военных нет.

РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов
Военные учение арлиллеристов армии РФ
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

РоSSийско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этого периода зафиксировано пять нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций украинских защитников станковые противотанковые гранатометы.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Южное роSSийские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Как отмечается, в ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Так продолжаются случаи препятствования работе патрулей СММ ОБСЕ. 9 мая в пункте пропуска вблизи населенного пункта Изварино вооруженные наемники приказали патрулю Миссии покинуть этот район.

Осуществляя мониторинг с помощью БПЛА, Миссия ОБСЕ зафиксировала случаи глушения сигнала GPS в районах 18 населенных пунктов.

Как сообщали, 10 мая оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
У Одессы роSSийские корабли мешали совместному обучению судов Украины и СШАУ Одессы роSSийские корабли мешали совместному обучению судов Украины и США
Оккупанты обстреляли жилой сектор Марьинки: повреждены 6 домов и автомобильОккупанты обстреляли жилой сектор Марьинки: повреждены 6 домов и автомобиль
Оккупанты 19 раз за сутки обстреляли подразделения Объединенных сил, двое раненыхОккупанты 19 раз за сутки обстреляли подразделения Объединенных сил, двое раненых
РоSSийские войска выстрелили из ПТРК в сторону жилого сектора ПопаснойРоSSийские войска выстрелили из ПТРК в сторону жилого сектора Попасной
РоSSийские оккупанты обстреляли автомобиль украинской стороны СЦККРоSSийские оккупанты обстреляли автомобиль украинской стороны СЦКК
Оккупационные войска обстреляли ковид-больницу в Донецкой областиОккупационные войска обстреляли ковид-больницу в Донецкой области
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеОккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
РоSSийские оккупанты стреляли на Донбассе из запрещенных минометовРоSSийские оккупанты стреляли на Донбассе из запрещенных минометов
ПророSSийские тролли писали комментарии под текстами ведущих английских СМИ для дезинформации относительно УкраиныПророSSийские тролли писали комментарии под текстами ведущих английских СМИ для дезинформации относительно Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости