Еще двум участникам митинга возле ОПУ смягчили меру пресечения

Лисовцу и Гаджимурадову назначили ночной домашний арест.

Еще двум участникам митинга возле ОПУ смягчили меру пресечения

Еще двум участникам акции в поддержку Стерненко, состоявшейся 20 марта возле Офиса президента, смягчили меру пресечения.

Об этом сообщил организатор акции под ОПУ Сергей Филимонов.

"Давиду Гаджимурадову и Артему Лисовцу изменили меры на ночной домашний. Репрессивные решения Печерского суда разваливаются в апелляции", - написал он в фейсбуке.

Как сообщали 1 апреля Печерский суд Киева назначил домашний арест Давиду Гаджмурадову и Артему Лисовцу. Их подозревают в том, что они подожгли табличку "Президент Украины". Лисовец и Гаджимурадов отвергали выдвинутые обвинения.

Напомним, 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла.

21 апреля Киевский апелляционный суд отменил постановление о домашнем аресте главе инициативы "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному за участие в акции у Офиса президента. Коллегия судей отказала следователю в избрании какой бы то ни было меры пресечения Ратушному.

28 апреля организатору этого митинга Сергею Филимонову также смягчили меру пресечения. Он будет находиться под ночным домашним арестом.

29 апреля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения и Алексею Белковскому.

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