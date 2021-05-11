На оккупированной Донетчине УАЗ с пьяными боевиками подорвался на собственной противотанковой мине

На временно оккупированной русскими наемниками территории Донецкой области УАЗ, в котором находились боевики, наехал на противотанковую мину. Количество погибших пока неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба 10-й Горно-штурмовой бригады.

Подрыв произошел 11 мая около 13:00 часов возле поселка Бетманово (бывший Красный Партизан).

"Представители роSSийско-оккупационных войск, скорее всего, находясь в пьяном угаре по случаю празднования очередного дня недореспублики, передвигаясь на автомобиле УАЗ-452, наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62", - говорится в сообщении.

В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен вместе с наемниками. Пока точно не известно, сколько их было в транспортном средстве и что они везли.

"Ждем очередных бессмысленных обвинений ВС Украины с целью скрыть собственную несостоятельность и отсутствие контроля за личным составом горе-командирами нарЯдной милиции мнимой республики", - отмечается в сообщении.

Со своей стороны в 10-й Горно-штурмовой бригаде сообщают, что Вооруженные Силы Украины уверенно придерживаются режима прекращения огня.