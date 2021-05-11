Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения народным депутатам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. На своей странице в Facebook она написала, что "поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К".

Венедиктова не обнародовали полные фамилии парламентариев, однако указала состав преступлений: государственная измена и покушение на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Также она сообщила, что местонахождение депутата М. пока неизвестно, а СБУ проводит у него обыски. Меньше часа назад Служба безопасности сообщила, что проводит следственные действия в жилище Медведчука.

"По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установлению и вручению ему ходатайства о содержании под стражей", - написала генпрокурор.

Она также отметила, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения статуса депутатов со свидетелей на подозреваемых.

Венедиктова также опубликовала список под названием "выводы", на основе которых можно понять, что именно инкриминируют нардепам.

"1. Считать Крым частью другого государства - нельзя.

2. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн, - нельзя.

3. Становиться правопреемником украинской собственности, по праву принадлежащей гражданам Украины, - нельзя.

4. Раскрывать сведения, содержащие гостайну, - нельзя.

5. Создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах - нельзя ", - написала она.

Напомним, что в феврале Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попали Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Кроме того, арестовали часть трубопровода "Самара - Западное направление", в народе известную как "труба Медведчука". Сам политик причастность к ней отрицал.