"МВД разворачивает инфраструктуру обслуживания авиационной техники", - Аваков
Глава МВД анонсировал несколько новых масштабных проектов.
В городе Нежине Черниговской области разворачивается инфраструктура обслуживания авиационной техники Министерства внутренних дел. Там будут обслуживаться вертолеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Национальной гвардии и полиции.
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня, 11 мая, во время Всеукраинского форума "Украина 30".
"В перспективе эта площадка станет центром технического обслуживания вертолетов также для наших европейских партнеров", - сказал он.
Отмечается, что в конце 2020 года на баланс Национальной полиции передана вертолетная площадка "Канев" в Черкасской области. На ее базе создан Центр авиационного обеспечения Нацполиции.
Арсен Аваков отметил, что в планах на этот год - получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД. Сейчас Национальная полиция получила 2 первых современных вертолета H145 Airbus Hellicopters, 2 вертолета Н125 получила Госпогранслужба, 8 машин уже приступили к работе в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии.
Министр внутренних дел отметил, что в этом году совместно с Министерством здравоохранения МВД ввело систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД.
"Украинцы получат максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. Это критически важно в труднодоступных и отдаленных районах страны", - сказал он.
Аваков отметил, что МВД сейчас реализует, а также планирует начать в этом году несколько масштабных проектов.
"В рамках межправительственного Договора с Французской Республикой продолжается активное сотрудничество по усилению морской безопасности и охраны границы Украины. Благодаря этому проекту украинские пограничники получат современные катера, а промышленность Украины - технологии по их дальнейшему производству", - сказал он.
Глава МВД подчеркнул, что локализация 25% производства будет осуществлена на судостроительном заводе "Нибулон" в Николаеве. Таким образом, украинские корабелы получат опыт международной кооперации и доступ к современным мировым технологиям производства скоростных судов.
Сегодня в рамках проведения Всеукраинского форма "Украина 30" МВД продемонстрировало современную технику, которая используется всеми подразделениями системы министерства.
Напомним, что с 1 апреля вертолет ГСЧС находится на постоянном дежурстве на Львовщине для оказания экстренной помощи населению шести западных областей. Только за первый месяц работы удалось спасти семь граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи.