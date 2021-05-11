"МВД разворачивает инфраструктуру обслуживания авиационной техники", - Аваков

Глава МВД анонсировал несколько новых масштабных проектов.

Фото: mvs.gov.ua

В городе Нежине Черниговской области разворачивается инфраструктура обслуживания авиационной техники Министерства внутренних дел. Там будут обслуживаться вертолеты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Национальной гвардии и полиции.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил сегодня, 11 мая, во время Всеукраинского форума "Украина 30".

Фото: mvs.gov.ua

"В перспективе эта площадка станет центром технического обслуживания вертолетов также для наших европейских партнеров", - сказал он.

Отмечается, что в конце 2020 года на баланс Национальной полиции передана вертолетная площадка "Канев" в Черкасской области. На ее базе создан Центр авиационного обеспечения Нацполиции.

Фото: mvs.gov.ua

Арсен Аваков отметил, что в планах на этот год - получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД. Сейчас Национальная полиция получила 2 первых современных вертолета H145 Airbus Hellicopters, 2 вертолета Н125 получила Госпогранслужба, 8 машин уже приступили к работе в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии.

Министр внутренних дел отметил, что в этом году совместно с Министерством здравоохранения МВД ввело систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД.

"Украинцы получат максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. Это критически важно в труднодоступных и отдаленных районах страны", - сказал он.

Аваков отметил, что МВД сейчас реализует, а также планирует начать в этом году несколько масштабных проектов.

"В рамках межправительственного Договора с Французской Республикой продолжается активное сотрудничество по усилению морской безопасности и охраны границы Украины. Благодаря этому проекту украинские пограничники получат современные катера, а промышленность Украины - технологии по их дальнейшему производству", - сказал он.

Фото: mvs.gov.ua

Глава МВД подчеркнул, что локализация 25% производства будет осуществлена на судостроительном заводе "Нибулон" в Николаеве. Таким образом, украинские корабелы получат опыт международной кооперации и доступ к современным мировым технологиям производства скоростных судов.

Сегодня в рамках проведения Всеукраинского форма "Украина 30" МВД продемонстрировало современную технику, которая используется всеми подразделениями системы министерства.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, что с 1 апреля вертолет ГСЧС находится на постоянном дежурстве на Львовщине для оказания экстренной помощи населению шести западных областей. Только за первый месяц работы удалось спасти семь граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

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