Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Выборы назначены на 11 июля.

Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
Фото: facebook/Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев своим указом назначил досрочные парламентские выборы на 11 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский канал Nova.

Другим указом Радев распустил 45-й состав Национального собрания и назначил временное правительство.

Возглавил правительство секретарь президента по вопросам безопасности и обороны, 61-летний Стефан Янев, близкий соратник Радева, который был вице-премьером и министром обороны во временном правительстве, назначенном в 2017 году.

Радев распустил Национальное собрание после того, как в прошлом месяце общенациональные выборы привели к фрагментированному составу парламента, который не смог сформирвать правительство.

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