К Медведчуку домой пришли с обысками

Внешнее окружение территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа".

К Медведчуку домой пришли с обысками
Фото: hvylya.net

В доме пророSSийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

Об этом со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины пишет ZN.UA. Информацию о следственных действиях LB.ua подтвердили в пресс-службе СБУ. Детали будут обнародованы позже.

В этом доме политик вместе с семьей живет, пока в основном здании в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

Источник сообщил, что внешнее окружение территории обеспечивает спецподразделение СБУ "Альфа". В частности, на соответствующей территории расположены несколько зданий, обнесенных одним забором.

В марте Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора (Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта) и прокуратуры АРК провела более 20 обысков в офисах движения "Украинский выбор - право народа" и в частных домах членов этой организации.

Трем членам организации сообщено о подозрении в государственной измене. Досудебное расследование показало, что представители этого движения способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти.

Руководителем всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" (до 2016 года - "Украинский выбор") является депутат Верховной Рады, кум президента РоSSии Виктор Медведчук.

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