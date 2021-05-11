Шмыгаль заявил об определенном росте заболеваемости ковидом из-за майских праздников

Длинные выходные увеличили социальные контакты между людьми.

Шмыгаль заявил об определенном росте заболеваемости ковидом из-за майских праздников
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за майских праздников в Украине наблюдается определенный рост заболеваемости ковидом.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет количество людей, которые выздоровели. «Красных» зон не осталось. Восемь областей находятся в «оранжевой» зоне. Остальные - в «желтой», однако есть определенный рост заболеваемости в отношении ото дня к дню - это вызвано увеличением социальных контактов во время прошедших праздников", - сказал Шмыгаль в Офисе президента во время оперативного совещания по вопросам COVID-19.

Он рассказал, что на сегодня из 77 тысяч коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, заняты 27 841, или 36%.

Напомним, что 1-4 мая в Украине были длинные выходные из-за совпадения сразу двух государственных праздников - Дня труда и Пасхи.

5 мая в Украине подтвердили 6 тысяч новых случаев ковида, 6 мая - 8,4 тысячи, 7 мая - 8,7 тысячи.

После этого в Украине снова начались длинные выходные в связи с праздником Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, в течение которых количество новых проявлений упало ниже 3 тысяч случаев за сутки.

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