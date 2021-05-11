На постоянной основе против Украины работают около 7000 сотрудников роSSийских спецслужб, - Баканов

РоSSийские вербовщики изменили подход и пытаются привлекать не только чиновников, но и более широкий круг граждан.

С территории РоSSии разведывательно-подрывной деятельностью против Украины на постоянной основе занимаются около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30", сообщает пресс-центр СБУ .

"Сегодняшняя РоSSия по своей сути является государством-спецслужбой. И любое направление внешней политики РФ - не классическая дипломатия, а комплекс специальных операций. Только по Украине с территории РоSSии работают около семи тысяч сотрудников. Это, скажем так, «офисные работники»", - отметил Иван Баканов.

По его словам, целями РоSSии в Украине являются создание агентурной сети, срыв международной помощи, провоцирование массовых протестов и активная пропаганда.

Также глава СБУ отметил, что роSSийские спецслужбы изменили подход к вербовке и теперь пытаются привлечь к сотрудничеству не только чиновников, но и более широкий круг граждан Украины.

В то же время другой фактор, который следует учитывать, - развертывание Вооруженных сил РФ вдоль границы. По данным СБУ , боевой и численный состав ударной группировки достигает около 100 тысяч человек. Иван Баканов подчеркнул, что среди всех угроз безопасности, стоящих перед современной Украиной, именно РФ является определяющей. И со временем ее разведывательно-подрывная деятельность вряд ли существенно снизится.

"Перед нами будут новые вызовы. Но Служба безопасности Украины к ним готова. Потому что мы уже 7 лет успешного противодействуем РоSSии в этой гибридной войне", - заявил Иван Баканов.

Напомним, что в феврале контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети роSSийской ФСБ, в которую входили бывшие украинские военные. Сеть действовала в пяти областях.