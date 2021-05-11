СБУ оценила количество роSSийских войск на границе с Украиной в 100 тысяч человек

В случае агрессии не исключено нападение со стороны Беларуси.

Служба безопасности Украины оценивает количество роSSийских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму в 100 тысяч человек.

Об этом на форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник, 11 мая, сказал глава СБУ Иван Баканов.

"Боевой и численный состав ударной группировки РоSSийской Федерации, развернутой вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма составляет около 100 тысяч человек. Это по состоянию на сейчас. Танки, самолеты, боевые корабли, вертолеты, батальонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии. Можем выделить пять основных оперативных направлений [Северское, Слободское, Донецкое, Крымское, Южнобугское], но не стоит забывать и о Беларуси, которая является потенциальным союзником РФ в случае, если РФ будет реализовывать план вторжения в Украину", - сказал он.

Напомним, что в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.

Украина назвала этот отвод показушным и микроскопическим.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну против Украины.

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