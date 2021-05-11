Украинской власти нужно продемонстрировать свою преданность евроатлантическому курсу, - Кира Рудык

Народный депутат считает, что власть должна показать прогресс в расследовании дела о выводе из ПриватБанка 5,5 млрд долларов перед его национализацией.

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена указал Украине на «болевые точки», которые фактически являются главными условиями для того, чтобы двусторонняя встреча с американским президентом состоялась. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык.

«Почти год без сотрудничества с МВФ . Системное давление на антикоррупционную инфраструктуру. Ручное управление Национальным банком. Отсутствие изменений в судебной системе. Имитация реформы силовых и правоохранительных органов. Грубое вмешательство в работу НАК «Нафтогаз». Волюнтаристские решения по корпоративному управлению в госпредприятиях. Именно так украинская власть «подготовилась» к приезду государственного секретаря США Энтони Блинкена», - заявила Кира Рудык.

По ее мнению, Украина получила от США немало сигналов о поддержке территориальной целостности и сохранении Киева в сфере трансатлантических интересов. При этом украинская власть, похоже, забыла, что сотрудничество - это дорога с двусторонним движением, добавила лидер партии.

«Какой месседж после этого визита мы получили от наших союзников? Энтони Блинкен четко артикулировал, что американская администрация не будет терпеть Кремль. Соединенные Штаты поддерживают Украину на дипломатическом уровне, готовы оказать военную помощь. Более того, наши союзники продолжают последовательно придерживаться жесткой санкционной политики», - отметила политик.

Однако, убеждена Кира Рудык, американская власть не может и не должна выполнять за Украину всю работу. Нам четко обозначили перечень внешних и внутренних вызовов: РоSSия, олигархи и коррупция. И когда американская администрация внедряет санкции против Игоря Коломойского, очевидно, что украинская власть должна показать хоть какой-то прогресс в расследовании дела о выводе из ПриватБанка 5,5 млрд долларов перед его национализацией, отметила народный депутат.

«Когда американская власть заявляет о готовности помочь Украине с вакцинами, то от нашего правительства хотелось бы видеть не сохранение в должности Степанова, который провалил работу в Минздраве, а реальный план вакцинации. Когда наши американские партнеры каждый раз напоминают о важности сохранения независимых государственных институтов, то действия власти по вмешательству в управление «Нафтогазом» выглядят цинично. Уже не первый год продолжаются попытки, а скорее имитация реформы Службы безопасности Украины и превращения ее в классическую спецслужбу. В то же время план действий по членству (ПДЧ) Украины в НАТО должен не просто оставаться «самым актуальным вопросом» для Киева , но для этого должны быть сделаны реальные шаги», - заявила Кира Рудык.

Она убеждена, что украинская власть должна прекратить «плевать в колодец» с помощью от наших партнеров, ведь те важные вещи, которые власти удалось реализовать, и которыми она сегодня хвастается, а именно - создание Антикоррупционного суда, земельная реформа или принятие банковского закона - это все в действительности требования Международного валютного фонда. Те требования, которые блокировались месяцами и могли быть «похоронены» под тысячами поправок от близких к Коломойскому депутатов, уточнила Кира Рудык.

«Эти положительные изменения внедрялись скорее вопреки, чем благодаря действиям власти. И во многом благодаря требованиям МВФ , сотрудничество с которым власть разрушила почти год назад, когда в результате политического давления глава НБУ был вынужден уйти в отставку. Главным подтверждением этого будет печальная годовщина со дня получения последнего транша от МВФ , которая будет уже в начале июня», - заявила политик.

По ее мнению, украинской власти время вернуться на «рельсы» курса реформ, с которых она сошла ранее и продемонстрировать свою преданность евроатлантическому курсу.