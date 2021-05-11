Кулеба не ожидает предоставления Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне

"Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить этот процесс".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина не получит План действий по членству в НАТО на июньском саммите альянса.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 11 мая, комментируя возможный формат Украины в июньском саммите альянса.

"В 2008 году лидеры государств-членов альянса поручили министрам иностранных дел работать с Украиной и Грузией относительно Плана действий о членстве. С тех пор практически ничего на этом треке не происходило. В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления Плана действий по членству. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято, но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить этот процесс, который приведет к ПДЧ для Украины", - сказал он.

Министр добавил, что если бы ПДЧ был предоставлен в 2008 году, не произошло бы ни войны в Грузии, ни войны в Украине.

"Членство Украины в НАТО является исторически неизбежным, это произойдет. Саммит, который на июнь запланирован, является мини-саммитом и предполагает, что участие в нем примут только союзники. Но мы работаем с партнерами, чтобы найти формат вовлечения Украины и Грузии в него. Эта работа все еще продолжается, и поэтому говорить, что саммит пройдет без участия Украины, рано", - заявил Кулеба.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на получение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.