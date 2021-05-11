Зеленский анонсировал открытие университета кибербезопасности

Президент Владимир Зеленский анонсировал открытие специализированного университета кибербезопасности.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 11 мая, во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

"Мы будем открывать новый мощный университет. Презентация его также практически готова. Университет, в котором будут именно профессии, связанные с безопасностью государства и безопасностью человека. Кибербезопасность - один из главных факультетов этого университета", - сказал президент.

Он заявил, что университет будет принимать лучших абитуриентов и обеспечивать им благоприятное пространство для обучения и высокие стипендии.

"Будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры. Они будут сразу получать знания, теорию и практику. Также туда будет отбор мощных преподавателей, прежде всего украинских, но также будут привлечены специалисты из-за рубежа. Все будут получать очень высокую заработную плату, вне зависимости от того, из какой страны они приедут. Этот университет будет готовить профессиональных людей, направление которых - безопасность нашей страны, которые после этого университета должны будут работать именно на государство", - сказал Зеленский.

Напомним, что в 2017 году Верховная Рада приняла закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины". Он предусматривает, что подготовка специалистов по обеспечению кибербезопасности объектов критической инфраструктуры является одним из путей обеспечения функционирования национальной системы кибербезопасности.