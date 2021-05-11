Зеленский анонсировал открытие университета кибербезопасности

Студентам обещают современные лаборатории и высокие стипендии.

Зеленский анонсировал открытие университета кибербезопасности
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал открытие специализированного университета кибербезопасности.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 11 мая, во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

"Мы будем открывать новый мощный университет. Презентация его также практически готова. Университет, в котором будут именно профессии, связанные с безопасностью государства и безопасностью человека. Кибербезопасность - один из главных факультетов этого университета", - сказал президент.

Он заявил, что университет будет принимать лучших абитуриентов и обеспечивать им благоприятное пространство для обучения и высокие стипендии.

"Будут построены современные лаборатории, кибер- и биохимические центры. Они будут сразу получать знания, теорию и практику. Также туда будет отбор мощных преподавателей, прежде всего украинских, но также будут привлечены специалисты из-за рубежа. Все будут получать очень высокую заработную плату, вне зависимости от того, из какой страны они приедут. Этот университет будет готовить профессиональных людей, направление которых - безопасность нашей страны, которые после этого университета должны будут работать именно на государство", - сказал Зеленский.

Напомним, что в 2017 году Верховная Рада приняла закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины". Он предусматривает, что подготовка специалистов по обеспечению кибербезопасности объектов критической инфраструктуры является одним из путей обеспечения функционирования национальной системы кибербезопасности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну с УкраинойЗеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну с Украиной
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на площади Славы в КиевеЗеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве
Зеленский предложил Вторую мировую войну называть Последней мировойЗеленский предложил Вторую мировую войну называть Последней мировой
Зеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войнеЗеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войне
Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБОЗеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБО
Украина предоставит Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 - ЗеленскийУкраина предоставит Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 - Зеленский
Зеленский анонсировал "очень серьезное" двустороннее соглашение с СШАЗеленский анонсировал "очень серьезное" двустороннее соглашение с США
Зеленский подписал закон о декретном отпуске для мужчинЗеленский подписал закон о декретном отпуске для мужчин
Зеленский надеется на приезд Байдена в Украину в 2021 годуЗеленский надеется на приезд Байдена в Украину в 2021 году
Ко Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида, - ЗеленскийКо Дню Независимости большинство украинцев должны получить вакцину против ковида, - Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости