МИД Украины осудил вспышку насилия в Иерусалиме и секторе Газа

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление относительно событий в Израиле и секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба МИД , а также посольства Израиля.

"Осуждаем обострение ситуации в Восточном Иерусалиме, секторе Газа и Западном берегу, приведшее к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться", - говорится в заявлении.

МИД отметил, что признает право Израиля на самооборону, но одновременно призвал стороны конфликта воздержаться от дальнейшего насилия.

В посольстве также отметили, что гражданам Украины следует быть осторожными и следовать инструкциям местных властей.

"В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля, а также возможными обстрелами центральной части Израиля, в т.ч. города Иерусалим, гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения.

В случае пребывания в населенных пунктах страны, находящихся в непосредственной близости от сектора Газа, во время включения сигнала воздушной тревоги гражданам рекомендуется воспользоваться бомбоубежищами.

В случае попадания в чрезвычайные обстоятельства - обращаться в посольство Украины.

Напомним, палестинские войска выпустили из Газы десятки ракет по Израилю в течение 10 мая, когда праздновался День Иерусалима. К утру вторника количество обстрелов превысило 200.

Израиль ответил ракетными обстрелами. В Газе погибли 24 человека, в том числе 9 детей. Еще более 700 палестинцев пострадали во время столкновений с израильскими силами безопасности, из них около 500 госпитализированы. Израильские военные сообщили, что в результате ракетного обстрела пострадали шесть мирных жителей.

Эта эскалация обусловлена спорностью территории Иерусалима, который и Израиль, и Палестина считают своим.

Новая вспышка беспорядков на фоне спорности принадлежности Иерусалима началась накануне празднования Израилем Дня города. В частности, митингующие протестовали из-за проведения парада израильскими националистами.

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